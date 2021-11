Covid-19: 9 mortes e 1.289 infetados nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou esta sexta-feira mais nove mortes por covid-19, elevando para 18.193 o número total de óbitos registados no País desde que a pandemia começou.De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS), nas últimas 24 horas foram confirmados mais 1.289 casos de covid-19, aumentando para 1,09 milhões de infetados desde março do ano passado.Ao mesmo tempo foram registadas 893 recuperações à covid-19, com o número de casos ativos a aumentar ligeiramente para mais de 32 mil.O número de internados desceu ligeiramente esta sexta-feira, para 345 - menos 12 em relação aos registados ontem. Destes, 66 encontram-se em unidades de cuidados intensivos - menos sete em relação aos números de quinta-feira.A incidência da covid-19 no país é agora de 106,1 casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas, enquanto o R(t) continua acima de 1 - é agora de 1,04.