Covid-19 chega ao Governo de Costa: Manuel Heitor infetado com o novo coronavírus

O ministro da Ciência e Ensino Superior, Manuel Heitor, está infetado com Covid-19. O caso foi conhecido este domingo, dia em que o Conselho de Ministros reuniu e aprovou a proposta de Orçamento do Estado para 2021 por via eletrónica. Manuel Heitor está assintomático e a recuperar em casa da infeção pelo novo coronavírus.





O Governo vai ser testado esta segunda-feira de forma a despistar eventuais novas infeções que tenham ocorrido, uma vez que o executivo esteve reunido na passada quinta-feira."Em consequência, todos os membros do Governo que participaram na reunião do Conselho de Ministros da passada quinta-feira estão a ser testados, mesmo os que não tiveram um contacto próximo" com o ministro, refere o gabinete de António Costa.O resultado dos testes à Covid-19 aos restantes membros do Governo deverá ser conhecido ao longo da manhã desta segunda-feira.Ministros e secretários de Estado serão todos sujeitos a teste já esta segunda-feira, o que afetará as agendas dos políticos de vários membros do executivo de António Costa, como é o caso de Matos Fernandes. O ministro do Ambiente iria estar no arranque da segunda fase de remoção de resíduos de S. Pedro da Cova , mas já terá sido obrigado a cancelar a sua presença devido ao caso de Covid-19 no Governo.