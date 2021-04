Covid-19: Detetados seis casos da variante indiana em Lisboa e Vale do Tejo

A variante do Reino Unido continua a crescer por toda a Europa e já é superior a 70% em quase todos os países. "Portugal tem ainda uma tendência crescente", revelou João Paulo Gomes, durante a reunião do Infarmed, informando que "entre 89% e 90% dos casos em Portugal são da variante do Reino Unido".





Há 73 casos em Portugal associados à variante Manaus, (mais 44 nos últimos 15 dias), e 64 associados à variante da África do Sul (mais 11 nas últimas duas semanas). João Paulo Gomes prevê que daqui a duas semanas, a variante P.1. (de Manaus) vai representar uma maior incidência em Portugal.Foram ainda detetados seis casos da variante indiana em Lisboa e Vale do Tejo.A região Norte mantém uma tendência crescente na infeção por SARS-Cov-2, mas inferior aos 120 casos /100 mil habitantes, e no Algarve a incidência tem diminuído, mas ainda com valores acima da média nacional, segundo os dados hoje divulgados.

De acordo com os dados revelados na reunião do Infarmed (Lisboa) sobre a situação epidemiológica no país por André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde (DGS), nas últimas duas semanas regista-se uma tendência estável da incidência cumulativa a 14 dias, o que o especialista considerou "um bom sinal".

O especialista frisou que há uma heterogeneidade na incidência a 14 dias no território nacional, mas ainda com alguns concelhos com uma incidência superior a 120 casos/100 mil habitantes, e que há uma tendência decrescente nos grandes centros urbanos, "o que estabiliza a incidência nacional", disse.

André Peralta Santos afirmou ainda que na última semana, pela densidade populacional e pelo número de habitantes se registou um crescimento nos concelhos do Norte como Paredes, Paços de Ferreira e Penafiel, o que , segundo o especialista, "causa alguma preocupação".

Apontou ainda como "boa notícia" a inversão da tendência da incidência da infeção em Odemira (Alentejo). Apesar de continuar elevada, sublinhou, "iniciou já uma inversão e está com uma tendência decrescente".