Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 1.303 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados revelados esta segunda-feira, 15 de fevereiro, pela Direção Geral da Saúde (DGS).





No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foram registados 90 em 24 horas, o que compara com as 138 mortes reportadas ontem.