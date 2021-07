Covid-19 em Portugal: 20 mortos e 3.396 infetados nas últimas 24 horas

Portugal registou nas últimas 24 horas 3.396 novos casos de covid-19 e 20 mortes. No que diz respeito a óbitos é o número mais alto desde 18 de março.





O número de doentes internados desceu para 835, menos 20 que sexta-feira. Há mais três pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos, no total são agora 181.A Região Norte registou o maior número de novos infetados, 1286. Em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 1280 novos infetados.O número de doentes recuperados subiu para 880 368, mais 4128 que sexta-feira.A incidência a nível nacional situa-se agora em 418,3 casos por 100 000 habitantes. O R(t) situa-se no 1,07.