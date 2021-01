Covid-19 em Portugal: 7.502 infetados e 102 mortos nas últimas 24 horas

Há mais 102 mortos e 7502 infetados com coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal. O documento enviado pela Direção Geral da Saúde dá conta de um total de 7803 óbitos no país e mais de 483 mil casos confirmados desde o início da pandemia.





O boletim da DGS deste domingo revela ainda mais 3028 recuperados da doença, o que perfaz um total de 369.108 desde o início da pandemia.



Há mais 215 pessoas internadas desde ontem, totalizando 3770 hospitalizados no País. Desses, 558 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 18 que este sábado.

Dos óbitos, 39 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 27 no Norte, 25 na Região Centro, sete no Alentejo e quatro no Algarve. O maior número de infetados regista-se na Região Norte com mais 3463, seguindo-se LVT com mais 2728, o Centro com 1169, Alentejo com 315 e Algarve com 88.