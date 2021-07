Covid-19 em Portugal: cinco mortos e 2449 infetados nas últimas 24 horas

Portugal registou mais cinco mortos e 2449 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo o mais recente relatório da situação epidemiológica, o País contabiliza até ao momento 17101 óbitos e 882006 casos confirmados.



Há mais cinco doentes em enfermarias (509, no total) e menos sete em unidades de cuidados intensivos (113).







O número de casos ativos também registou uma forte subida, com 1210 novos casos ativos.



O número de recuperados subiu para 830 224, mais 1234 que esta quarta-feira.



A incidência a nível Nacional situa-se agora nos 172,8 casos por 100 mil habitantes. A nível continental, a incidência está em 176,9 casos por 100 habitantes.



O índice de transmissibilidade da Covid-19 está agora nos 1,14 a nível Nacional e 1,15 no Continente.