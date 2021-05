Portugal registou nas últimas 24 horas mais 454 casos de pessoas infetadas com covid-19, uma descida face aos 460 contágios contabilizados ontem, revela o relatório da Direção Geral de Saúde (DGS) divulgado este sábado.





No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foram registados mais dois, elevando a 16.976 as mortes registadas desde o início da pandemia.