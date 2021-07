Covid-19 em Portugal: mais sete mortes e 3.194 infetados

Mais sete pessoas morreram devido à covid-19 em Portugal. Os números revelados no último relatório sobre a situação epidemiológica da pandemia de covid-19 em Portugal elevam para 17.142 o número de mortes no país.





Registam-se ainda mais 3.194 casos de infeção pelo novo coronavírus, o que faz Portugal superar a fasquia dos 900 mil casos. É o terceiro dia consecutivo com mais de 3 mil casos diários.617 pessoas encontram-se internadas nos hospitais portugueses, 141 em unidades de cuidados intensivos. É o maior número de internados desde 29 de março e o maior número de internados em UCI desde 28 de março.Registam-se 43.323 casos ativos, mais 1.460 nas últimas 24 horas. 1.727 pessoas recuperaram: são já 842.024.Em Lisboa e Vale do Tejo, contabilizam-se 1.482 casos do total de novas infeções (46,4%) e quatro mortes.Apesar de no relatório da DGS ainda figurar uma incidência nacional de 272 casos por 100 mil habitantes, Portugal tem 304 casos por 100 mil habitantes.