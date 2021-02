Covid-19 em Portugal: Plano de desconfinamento será apresentado a 11 de março

Sem espaço para surpresas, o Conselho de Ministros realizado na tarde desta quinta-feira decidiu manter inalteradas as regras restritivas de combate à pandemia, considerando que apesar das melhorias verificadas nas últimas semanas, a situação pandémica persiste bastante pior do que em setembro, aquando da declaração do estado de contingência, e do que em maio, quando se iniciou o desconfinamento na sequência da primeira vaga.





O plano de desconfinamento do País será apresentado a 11 de março, anunciou António Costa.