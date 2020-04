Covid-19. Espanha ultrapassa os 200 mil casos de infeção

O número de vítimas mortais em Espanha devido à pandemia de covid-19 aumentou esta segunda-feira para 20.852 - mais 399 nas últimas 24 horas.





Os casos de infeção no país subiram para 200.210, mais 4.266 que no dia anterior.A pandemia de covid-19 já matou pelo menos 164 mil pessoas e infetou mais de 2,3 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo o balanço da agência AFP, junto de fontes oficiais, até às 19:00 de domingo.Segundo o relatório da agência noticiosa francesa, registaram-se pelo menos 164.016 óbitos devido ao novo coronavírus desde o início da pandemia, detetada em dezembro, na China.Entre os 2.363.210 de casos registados, pelo menos 525.200 já foram considerados curados.Para a AFP, este número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infetados, pois um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar.