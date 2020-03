Covid-19: Maior estádio da Irlanda usado para habitantes serem testados nos seus carros

O maior estádio da República da Irlanda, o Croke Park, vai servir para os habitantes de Dublin fazerem os testes para o covid-19 nas suas próprias viaturas, anunciaram esta quarta-feira os serviços de saúde.

"Croke Park é um dos centros de testes escolhidos para o norte de Dublin", disse um porta-voz dos serviços de saúde (HSE),

Os testes, que são agendados, começaram na terça-feira.

O estádio, de 80.000 lugares, localizado no centro de Dublin, é geralmente usado para desportos como o hurling (desporto coletivo praticado com um pau) e o futebol gaélico (que mistura futebol râguebi e andebol) muito populares na República da Irlanda.

Na sua capacidade operacional máxima, o local permitirá atender em média oito carros a cada quarto de hora, sete dias por semana e 12 horas por dia.

Bares, escolas e universidades na Irlanda estão fechadas até 29 de março para combater a propagação do vírus e o Governo irlandês tem recomendado medidas de distanciamento social, como o teletrabalho e que se evitem concentrações com mais de 100 pessoas.

O primeiro-ministro, Leo Varadkar, fez na terça-feira uma estimativa em torno de 15.000 pessoas infetadas com o novo coronavírus na Irlanda até o final do mês e no prolongamento da crise até o verão.

"Está calmo antes da tempestade", alertou Varadkar durante seu discurso no dia de São Patrício, cujos desfiles foram cancelados em todo o país.

Atualmente, a Irlanda registou duas mortes e 366 casos positivos confirmados com covid-19 de acordo com os últimos números oficiais publicados esta quarta-feira.