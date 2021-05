Covid-19: Pessoas com mais de 55 anos já podem escolher quando querem ser vacinadas

Os utentes com mais de 55 anos já podem escolher onde e quando preferem ser vacinados através do auto-agendamento, que pode ser feito aqui.



Este é mais um avanço no processo nacional de vacinação que, até esta quinta-feira, apenas tinha disponibilizado a função aos maiores de 60 anos.

"Tendo em conta o bom ritmo a que tem decorrido a vacinação contra a Covid19, informa-se que está disponível, desde o dia de hoje, a possibilidade de auto agendamento para idades iguais ou superiores a 55 anos", refere uma nota enviada pela "task force" do plano de vacinação contra a covid-19.

Durante a última reunião do Infarmed entre políticos e especialistas, o coordenador para o processo de vacinação, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo tinha explicado que em algumas regiões do país, mais avançadas no processo, estariam já a ser inoculadas as pessoas entre os 50 e os 60 anos de idade.

O avanço no processo de vacinação entretanto anunciado eleva a medida à escala nacional, mas apenas para quem tenha mais de 55 anos. Isto acontece sempre que o plano inocula 85% das pessoas do grupo de vacinação em vigor, sendo que, como explicou o coordenador do plano de vacinação, a partir dessa altura a task-force começa a "ter problemas em encontrar pessoas".



De acordo com o ultimo relatório do plano de vacinação, divulgado esta terça-feira, já estará vacinada com pelo menos uma dose 24% da população nacional com idades entre os 50 e os 64 anos. Pelo menos 5% destas pessoas têm também já a segunda dose.

A plataforma de auto-agendamento foi disponibilizada ao público a 23 de abril e estava inicialmente disponível apenas aos maiores de 65 anos. Com o avanço do plano nacional de vacinação por idade, de forma descendente, a plataforma tem sido disponibilizada aos grupos seguintes.