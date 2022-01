Covid-19. Portugal com 21 mortos e 23.290 infetados nas últimas 24 horas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal confirmados este sábado mais 23.290 novos casos de covid-19, aumentando para mais de 1,4 milhões o total de infetados desde o início da pandemia.Nas últimas 24 horas foram registadas mais 21 vítimas mortais do vírus, para um total de 18.976 mortes desde março de 2020.O número de internados desceu este sábado para 1.023, menos um doente hospitalizado em relação ao divulgado no dia anterior, com o número de internados em cuidados intensivos a descer para os 142.