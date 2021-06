Covid-19: Portugal com dois mortos e 1.556 infetados nas últimas 24 horas

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 1.556 novos casos de infeção por covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas e duas mortes causadas pela doença desde esta quarta-feira.



Uma das mortes foi registada na região Norte e a outra em Lisboa e Vale do Tejo. A segunda concentra dois terços dos casos (1.049), enquanto o Norte (a segunda região com mais casos) regista 197. O Algarve surge em terceiro lugar no número de novos casos com mais 130 casos confirmados, seguido do Centro (com 110) e do Alentejo (42).







Atualmente o R(t) encontra-se em 1,17 a nível nacional e 1,18 em Portugal Continental. Já a taxa de incidência a nível nacional é de 128,6 casos por 100 mil habitantes (129,6 em Portugal Continental). Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.



A pandemia já causou pelo menos 3.893.974 mortos no mundo desde que o novo coronavírus foi detetado em dezembro de 2019 na China, segundo o balanço realizado esta quinta-feira pela agência France-Presse (AFP). No total, mais de 179.516.790 casos de infeção pelo SARS-CoV-2 foram oficialmente diagnosticados, até à data, em todo o mundo. Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 9.426 óbitos e 426.294 novos casos da doença em todo o mundo, números ligeiramente acima dos valores observados no dia anterior (9.057 mortes e 370.221 novas infeções), de acordo com o balanço da agência noticiosa francesa.