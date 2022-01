Covid-19: Portugal com mais 33 mortos e 32.271 novos casos nas últimas 24 horas

Portugal registou 32.271 infeções com o vírus da covid-19, 33 mortes atribuídas à doença e um aumento dos internamentos nas últimas 24 horas, segundo o relatório de hoje da pandemia da Direção-Geral da Saúde (DGS).Estão agora internadas 1813 pessoas infetadas com o vírus SARS-CoV-2, mais 80 do que no sábado, sendo que 168 delas estão em unidades de cuidados intensivos (mais cinco do que há 24 horas).