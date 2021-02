Covid-19: Portugal com mais 6.916 casos e 258 mortes

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 6.916 casos de pessoas infetadas pela covid-19, sendo o quinto dia consecutivo abaixo das 10 mil novas infeções, segundo os dados revelados esta sexta-feira, 5 de fevereiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).





No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, há a lamentar mais 258 vítimas mortais no país, uma subida face às 225 mortes reportadas no dia anterior.O País ultrapassou também as 900 pessoas internadas em UCI com Covid-19, estão esta sexta-feira mais 41 em Unidades de Cuidados Intensivos num total de 904 doentes.