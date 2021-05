Covid-19: Portugal sem mortes e com 572 novos casos nas últimas 24 horas

Portugal registou mais 572 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e nenhuma morte relacionada com a covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico desta quinta-feira, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais casos confirmados com com 264 dos 572 registados.

Os internamentos em enfermaria (233) e em unidades de cuidados intensivos (53) mantém-se estáveis, não tendo sido registada alteração desde quarta-feira.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 105 casos, para um total de 22.452 e que 467 pessoas foram dadas como recuperadas.