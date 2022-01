Covid-19: Postos de testagem da Câmara de Lisboa reabrem após dois dias fechados

Os 11 postos móveis de testagem à covid-19 da Câmara Municipal de Lisboa (CML) reabrem esta segunda-feira, após dois dias encerrados, devido à junção do feriado de Ano Novo com o domingo, dia em que os postos estão fechados.

Apesar da elevada procura da população e dos números recordes de casos e de testes efetuados nos últimos dias úteis de 2021, fonte da CML confirmou à Lusa que os postos de testagem "sempre fecharam aos feriados e domingos".

Assim, entre segunda-feira e sábado, o posto localizado no Cais do Sodré é o único a funcionar desde as 09:00 até às 22:00, enquanto os postos de Martim Moniz, Restauradores, Belém (Praça Afonso de Albuquerque), Campo Pequeno e Parque das Nações (Gare do Oriente) vão estar a funcionar na próxima semana entre as 09:00 e as 18:00.

Em exclusivo no horário noturno, das 18:00 às 22:00, estarão abertos os postos do Largo de Santos, da Praça de Luís de Camões e do Príncipe Real, mantendo esse horário entre os dias 03 e 08 de janeiro.

De acordo com o 'site' oficial da autarquia, há ainda um reforço de testagem na terça-feira, com o funcionamento de postos de testagem entre as 09:00 e as 13:00 nos mercados da Ajuda, de Benfica, da Ribeira e de Campo de Ourique, além dos locais já referenciados.

O plano municipal de testagem à covid-19 prevê que os testes - gratuitos - estejam disponíveis para residentes e não residentes, sendo possível a cada pessoa fazer um teste a cada três dias.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais mortes e mais novos casos diagnosticados em 24 horas, num total, hoje, de cinco e 6.111, respetivamente. Desde o início da pandemia, em março de 2020, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 561.002 casos e 7.984 mortes.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.990 pessoas e foram contabilizados 1.424.016 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde de hoje.