Creches abrem primeiro e restaurantes em último no desconfinamento gradual

O desconfinamento está para breve e vai decorrer por fases, com as creches a serem privilegiadas e os restaurantes a ficarem para último na lista de reaberturas. Esta segunda-feira, na habitual reunião de especialistas e membros do Governo, no Infarmed, em Lisboa, foi apresentada uma proposta de redução, gradual, das medidas. O plano proposto pelos peritos obedece a uma escala de risco, de acordo com a incidência, como revela o 'Correio da Manhã'.