DGS reduz período de isolamento para sete dias para infetados assintomáticos e contactos de alto risco

A Direção-Geral da Saúde (DGS) decidiu encurtar de 10 para 7 dias o período de isolamento das pessoas infetadas com covid-19 assintomáticos e dos contactos de risco.

A decisão, hoje anunciada, surge um dia depois da Região Autónoma da Madeira ter reduzido para cinco dias o período de isolamento de infetados assintomáticos e de quem contactou com casos positivos, acabando mesmo com a quarentena de contactos vacinados com a terceira dose.

Recorde-se que os Estados Unidos reduziram para cinco dias de isolamento para infetadosEspanha o período de isolamento foi reduzido para sete dias.