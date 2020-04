Donald Trump revela plano para reatar desporto nos EUA: «Será como nos bons velhos tempos»

Donald Trump revelou esta madrugada de sexta-feira como vai reatar, nas próximas semanas, o desporto nos EUA, com claro destaque para NBA, NFL, NHL e MLB, as principais competições no país. A ausência de espectadores, pelo menos para já, será um dos pontos principais.





Trump vai reabrir a economia dos EUA em três etapas: os slides que o presidente dos EUA mostrou



"No que toca ao desporto, falei com comissários de praticamente todos as modalidades e provavelmente vão começar sem os fãs. Serão espetáculos feitos para a televisão, como nos bons velhos tempos. Decorrerá dessa forma e depois os adeptos poderão começar a entrar. Talvez fiquem separados por dois assentos. Finalmente vamos querer outra vez as arenas repletas quando o vírus desaparecer. Poderemos então voltar a desfrutar do desporto como é suposto", referiu o presidente norte-americano em conferência de imprensa.Trump não especificou quando voltará o desporto nos EUA mas sublinhou que o mesmo deverá ser incluído numa espécie de guia para o retorno da economia em cada estado.