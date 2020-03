Enfermeira deixa alerta: «Não vamos brincar, isto é assustador»

"Neste momento, vivo na cozinha. Durmo, almoço e janto na cozinha. Vivo na cozinha para as minhas filhas ficarem com o resto da casa para brincarem. Devia ter sido tudo ao contrário: prevenir para não acontecer. Sou enfermeira, trabalho num hospital privado do Porto, mas estávamos todos proibidos de usar máscara com o argumento de que criava alarmismo. Não havia nada por escrito, como é óbvio, as direções sabem que não podem proibir um profissional de saúde quando é declarada uma pandemia mundial".





