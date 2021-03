Escolas abrem só depois da Páscoa e Governo já pondera reabertura de lojas

As escolas só deverão reabrir após a Páscoa. O processo vai decorrer em duas fases: a 5 de abril regressarão à escola as crianças até aos 12 anos e, em maio, voltarão os alunos do Ensino Secundário. É esta a ideia do Governo. Quanto aos restaurantes, tudo aponta que a reabertura ocorra a partir de maio, mas o comércio de rua poderá reabrir já a partir de 17 de março, avança o 'Correio da Manhã'.