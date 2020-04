A ministra Maria Jesús Montero anunciou esta quarta-feira que a "26 de abril, Espanha poderá começar a recuperar a vida normal, mas de forma controlada".





Maria Jesús Montero salientou que "o regresso às ruas e às praças" iria ser posto em prática com "instruções claras", anunciadas em breve pelo governo espanhol.Apesar de ser certo que no dia 26 de abril o estado de emergência será prolongado em Espanha, a ministra das Finanças explicou que será nessa altura que o povo espanhol vai poder retomar de forma gradual o seu dia-a-dia. No entanto, não especificou em que condições.