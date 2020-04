Espanhóis rendidos a gesto de Beto na luta contra o coronavírus

O guarda-redes internacional português Beto, atualmente a jogar no Goztepe, da Liga turca, doou material sanitário ao lar Club Sénior Nervión de Sevilha, para ajudar no combate à pandemia de covid-19.

"Esta é hora de ajudar também a Espanha. Já estão a caminho batas e máscaras para proteger a cara", escreveu nas redes sociais o português de 37 anos, que, ao serviço do Sevilha, entre 2013 e 2016, venceu por três vezes a Liga Europa.

Até ao momento, Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia de covid-19, com 124.736 infetados, 11.814 mortos e 34.219 recuperados.

O contributo de Beto foi para uma instituição emblemática do bairro de Nervión, onde o Sevilha tem a sua sede social, a escassos metros do estádio Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Com todos os meus pensamentos", escreveu o luso no Twitter, ao partilhar uma notícia dando conta do seu gesto.