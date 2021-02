Apesar de a Câmara de Lisboa, presidida por Fernando Medina (PS), ter avançado há um mês que a medida estaria em vigor até 28 de fevereiro, a proposta aprovada pela Câmara de Lisboa e pela Assembleia Municipal de Lisboa "não prevê uma data de fim", indicou fonte oficial do gabinete do vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar, citada pelo 'Negócios'.





"Enquanto as condições do confinamento se mantiverem esta suspensão também se mantém", afirmou.Os residentes com dístico continuam, assim, a poder "estacionar gratuitamente em qualquer parque" da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL).