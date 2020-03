"Para libertar todo o poder dos recursos do Governo federal, declaro oficialmente uma emergência nacional", afirmou Donald Trump, numa conferência de imprensa realizada ontem à tarde. O presidente dos Estados Unidos, muitas vezes acusado de minimizar as consequências da pandemia Covid-19, demonstrou uma posição de força e de determinação perante todo o Mundo e reforçou que, com o estado de emergência decretado, passa a ter mais autoridade.

"Temos poderes de emergência muito fortes sob o Stafford Act. Sei praticamente de cor os poderes que constam nessa lei. E se precisar de fazer alguma coisa, fá-lo-ei. Tenho o direito a fazer muitas coisas que as pessoas nem sabem", afirmou, garantindo que os estados terão acesso a um total de 50 mil milhões de dólares em fundos federais. Por outro lado, fez um pedido aos diversos estados. "Peço a cada um que monte centros de operação de emergência efetivos de imediato."

Por fim, Donald Trump aproveitou para transmitir uma mensagem de confiança ao povo norte-americano, realçando que a pandemia "há de passar". No final da conferência de imprensa, o presidente dos Estados Unidos despediu-se dos restantes responsáveis que o acompanharam no início com apertos de mão... um cumprimento desaconselhado!



Espanha em alarme limita circulação



A situação em Espanha está a complicar-se a cada dia e o governo do país vizinho decidiu declarar o estado de alerta a partir de hoje, o que lhe permite limitar a circulação de pessoas. Os casos de infetados por coronavírus em Espanha – há mais de 2 mil só em Madrid – têm crescido muito nos últimos dias, pelo que o governo daquele país está a pensar em medidas mais severas e restritivas, como encerrar bares e restaurantes da capital, de modo a evitar deslocações desnecessárias e concentrações de pessoas. Todo o governo regional de Madrid vai fazer testes ao novo coronavírus, depois da análise positiva a Paloma Martín, uma conselheira na área do Meio Ambiente.