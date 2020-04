Estudo aponta qual poderá ser o primeiro dia sem mortes por Covid-19 em Espanha

Um estudo publicado pelo Instituto de Avaliação e Métricas em Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, indica que 8 de junho será, tudo leva a crer, uma data importante no calendário espanhol. Este poderá ser o primeiro dia sem mortes por Covid-19.





A previsão foi realizada tendo por base vários dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Governo espanhol, sem esquecer as próprias medidas que foram adotadas, a mais importante de todas o isolamento social.Segundo o Instituto de Avaliação e Métricas em Saúde, o novo coronavírus deverá matar 19.209 pessoas até 8 de junho. No final deste período, a Espanha poderia tornar-se o terceiro país europeu com mais mortes, atrás de Itália (20.300) e Reino Unido (66.314).À escala europeia, a pandemia poderá tirar 151.680 vidas. Nos Estados Unidos - o país com o maior número de infeções no mundo (450.968) -, estima-se que o número de mortes suba para 81.766. Segundo o estudo, os resultados podem piorar se "as pessoas terminarem com o distanciamento social ou começarem a tomar menos precauções".