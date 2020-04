EUA: Senadora Elizabeth Warren revela que irmão mais velho morreu de covid-19

A senadora democrata Elizabeth Warren anunciou, esta quinta-feira, que o seu irmão mais velho, Don Reed, morreu de covid-19. A notícia foi comunicada pela ex-candidata à nomeação democrata para as eleições presidenciais nos EUA com uma mensagem no Twitter.





My oldest brother, Don Reed, died from coronavirus on Tuesday evening. He joined the Air Force at 19 and spent his career in the military, including five and a half years off and on in combat in Vietnam. He was charming and funny, a natural leader. https://t.co/b8m0xKzAmM