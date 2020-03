Fatih Terim infetado com coronavírus

Fatih Terim, técnico do Galatasaray, está infetado com coronavírus. A informação foi confirmada pelo próprio nas redes sociais.





Bugün yapilan test sonuçlarina göre Corona Virüs sonucum pozitif çikmistir. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kisa zamanda haberlesmek üzere.. — Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020

"De acordo com os testes feitos hoje, o resultado do meu exame para o coronavírus foi positivo. Estou em boas mãos no hospital. Não se preocupem. Prestes a comunicar o mais rapidamente possível", pode ler-se na mensagem.