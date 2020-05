Fim do estado de emergência não traz EMEL de volta a Lisboa para já

O pagamento de parquímetros em Lisboa está suspenso desde março devido à pandemia de covid-19. Segundo tinha informado a autarquia liderada por Fernando Medina, a suspensão do pagamento de parquímetros estaria em vigor pelo menos até ao fim do Estado de Emergência - que foi levantado este sábado, 2 de maio. Mas o estacionamento ainda não voltou a ser pago.



À SÁBADO, fonte da EMEL explicou que a fiscalização ainda não teve início, estando essa "dependente da celeridade com que as atividades económicas regressarem à normalidade". A decisão sobre o regresso à atividade da empresa municipal será "alinhada com a Câmara Municipal de Lisboa" apenas "quando se mostrar pertinente" esse regresso, afirmou a mesma fonte.







Esta segunda-feira, Portugal iniciou o primeiro "dia útil" da situação de calamidade devido à pandemia de covid-19, com a reabertura condicionada de lojas, cabeleireiros, livrarias e comércio automóvel.

Na sexta-feira, em entrevista ao site Motor 24 , o presidente da EMEL, Luís Natal Marques, não avançou com uma data concreta para o fim da isenção. Natal Marques revelou ainda que durante o estado de emergência a empresa municipal perdeu cerca de dez milhões de euros em receitas com a suspensão da cobrança.

O uso obrigatório de máscara nas lojas até 200 metros quadrados com porta aberta para a rua é uma das condições, enquanto nos cabeleireiros e similares o atendimento é feito por marcação.

Nos espaços fechados, a lotação máxima é de cinco pessoas por 100 metros quadrados.

