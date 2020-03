O futebolista Hélder Lopes, antigo jogador do Paços que desde 2017 representa o AEK da Grécia, anunciou esta quinta-feira através da sua conta de Facebook que disponibiliza o seu apartamento no Porto aos profissionais de saúde, juntando-se assim na luta contra a pandemia do coronavírus.





"Ofereço o meu apartamento totalmente equipado no Porto, aos profissionais de saúde que necessitarem durante o mês de abril para ajudar a combater este surto pandémico", escreveu o futebolista no Facebook.Uma atitude que já mereceu elogios por parte dos seus seguidores.