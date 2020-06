Ginásios abrem hoje ao público

Depois das complicações nos treinos provocadas pela Covid-19, os atletas podem voltar a partir de hoje aos ginásios. Vários desportistas estiveram até agora a trabalhar em casa, muitos deles com auxílio de preparadores, mas os métodos eram bem diferentes. "Há muitos campeonatos que já terminaram. E muitos atletas não tinham material necessário em casa para treinar. Tive de arranjar outras formas de trabalhar com eles, como, por exemplo, com a utilização de garrafões. Com esta abertura dos ginásios, vão poder realizar trabalho mais específico", refere o personal trainer Bruno Novo a Record, ele que explicou as limitações das tecnologias: "Uma coisa é falar para uma câmara, outra é com um contacto visual real. Vejo o atleta a desviar o joelho ou a sua expressão facial. Consigo determinar se está a fazer bem ou mal esse exercício", descreve.