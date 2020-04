Governo britânico recua e cancela ventiladores produzidos pela Renault e Red Bull

Várias equipas da Fórmula 1 uniram esforços para ajudarem a combater a pandemia covid-19, sendo que a produção de ventiladores sempre foi o grande foco da muitas das fabricantes. Contudo, e depois de ter efetuado uma encomenda, o governo britânico recuou e cancelou um modelo de baixo custo produzido em conjunto pela Red Bull e Renault. O aparelho, chamado de ‘BlueSky’, não passou nos testes feitos pelas autoridades sanitárias e foi considerado impróprio para ajudar no tratamento ao novo coronavírus.

Segundo a imprensa britânica, este aparelho não é totalmente eficaz na remoção de liquido dos pulmões, um dos principais impactos da Covid-19 sobre o corpo humano. A encomenda ainda não tinha sido totalmente formalizada, até porque necessitava de aprovação regulamentar, mas as referidas marcas estavam à espera do ‘ok’ para começar a produção em massa da ‘BlueSky’, algo que já não vai acontecer. Embora este modelo fosse capaz de ventilar os pacientes, os clínicos da autoridade governamental de conceção técnica e da Agência Reguladora dos Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) consideraram que não era adequada para o tratamento da doença. Assim sendo, o foco passa a ser a produção de máquinas mais sofisticadas.

Ainda assim, o diário espanhol ‘AS’ replicou o agradecimento de um dirigente da Fórmula 1 à Renault e Red Bull. "O projeto ‘BlueSky’ nasceu fruto de muita dedicação. Todos devem estar orgulhoso do trabalho realizado e certamente continuarão a fornecer contribuições vitais para o Projeto Pitlane (um projeto em que equipas da Fórmula 1 com sede na Grã-bretanha tentam arranjar formas de combater e ajudar no tratamento à covid-19). As sete equipes continuam a centrar atenções nas restantes linhas de trabalho e estão prontas para responder a quaisquer outros pedidos de ajuda ", disse