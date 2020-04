As deslocações em dias de Páscoa vão estar limitadas ao concelho de residência. A medida vigora entre quinta-feira Santa, dia 9 de abril, e a segunda-feira após a Páscoa, dia 13.





Esta é uma das medidas que vão ser esta quinta-feira anunciadas por António Costa no âmbito do pacote regulamentar do decreto que renova o Estado de Emergência devido à pandemia de coronavírus.Apenas serão abertas exceções de deslocações a quem tem autorização para ir trabalhar.