Governo quer dar ajuda de 10% na fatura da luz durante confinamento

O Governo confirma que vai ser apresentada uma medida extraordinária para ajudar as famílias a pagar a fatura da luz. O apoio deverá ser de cerca de 10% do total do valor da conta, e terá início no dia 1 de janeiro, prolongando-se até ao final do confinamento.

A notícia é avançada pelo Expresso, que cita o Ministério do Ambiente. Os 10% representam, na prática, a diferença entre a fatura de 2020 e a deste ano, de acordo com os cálculos do regulador.

Esta medida surge num contexto em que a dificuldade das famílias de aquecerem as suas casas tem estado presente nas discussões no Parlamento. O Partido Ecologista 'Os verdes' (PEV), após uma reunião com o Governo no sábado, mostrou-se de acordo com o agravamento das restrições para tentar conter a pandemia de covid-19, mas pediu medidas para ajudar as famílias a aquecer as casas.



"Os custos de energia numa altura de inverno já são elevados, com as temperaturas que se fazem sentir serão realmente ainda mais elevados, e encaminhando as pessoas para casa, de onde não podem sair, é necessário garantir que as suas habitações têm condições de conforto para que as pessoas possam lá estar", salientou a deputada Mariana Silva. Assim, a parlamentar do PEV indicou que propôs ao primeiro-ministro que "a fatura de janeiro de 2020 seja o reflexo agora para janeiro de 2021, o custo que as famílias terão que suportar, e resto que seja de alguma forma suportado pelo Estado".



Já na altura, Mariana Silva, apontou que "houve abertura" do Governo para que "houvesse uma ajuda para pagar estas contas".