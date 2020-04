Há uma camisola de Futre na linha da frente na luta contra o coronavírus em Espanha

Numa altura em que Espanha continua mergulhada numa grave crise e numa luta diária contra o coronavírus, o futebol está naturalmente em plano secundário, com todos os campeonatos suspensos e sem previsão de regresso. Ainda assim, nem por isso deixa de marcar presença na linha da frente da batalha, como bem mostrou Manuel Pujadas, um auxiliar médico no Hospital Militar de Madrid que há cerca de duas semanas ganhou destaque no país vizinho por fazer o seu trabalho com uma camisola do At. Madrid por baixo da sua bata - tendo nas costas o nome de Futre e o número 10 pintados com um marcador.





Nuestro Superman se llama @PujadasManuel y no Clark Kent ?

Muito orgulhoso de nuestros héroes, sean del equipo que sean.



Obrigado a ti y a todos campeão #HeroesSinCapa pic.twitter.com/RIx2DNTXB0 — Paulo Futre (@PauloFutre) March 27, 2020

Feliz viernes santo, que bien se regatea al bicho con la de San @PauloFutre puesta, AUPA ATLETI, #futrecorazondeoro pic.twitter.com/ptySEycqZD — Pujadas (@PujadasManuel) April 10, 2020

Aquela imagem não deixou ninguém indiferente e até chegou ao conhecimento do próprio Paulo Futre, que nas redes sociais elogiou o gesto e se assumiu honrado pela menção. "O nosso Super Homem chama-se Manuel Pujadas e não Clark Kent. Muito orgulhoso dos nossos heróis, sejam de que equipa forem. Obrigado a ti e a todos, campeão", escreveu o antigo jogador português, a 27 de março.Mas Futre fez mais. Com a ajuda do 'Mundo Deportivo' entrou em contacto com o adepto em questão e ofereceu-lhe uma camisola sua autografada. O gesto deixou Manuel naturalmente emocionado, mas também com mais força para ajudar na luta diária contra o coronavírus. Agora com uma camisola que, diz o próprio, o ajudará a "fintar o bicho"."Uma feliz sexta feira santa. Que bem se finta o bicho com a do São @PauloFutre vestida. Aupa Atleti, #futrecorazondeoro", escreveu esta sexta-feira nas redes sociais o auxiliar médico, que dias antes tinha apelidado Paulo Futre como o "melhor protetor contra o bicho". "Vou utilizá-la para o que falámos e depois disso vou colocá-la numa moldura", assegurou.