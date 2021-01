Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Infetado com Covid-19 em autocarro obriga a isolar todos os passageiros: GNR está no local Situação em Adaúfe, Braga





Autocarro está parado em Braga com passageiro infetado com Covid-19 no interior