Iniciativa 'Kilómetros em Casa' angariou mais de 30 mil euros para ajudar equipas médicas

Lançada no início do mês, por ideia de um grupo de amigos de Paços de Ferreira, a iniciativa 'Kilómetros em Casa' foi um verdadeiro sucesso. Durante as pouco mais de duas semanas em que esteve ativa, a iniciativa angariou mais de 31 mil euros, conseguindo desta forma cumprir o objetivo inicial de superar a barreira dos 30 mil euros, uma verba que irá reverter na totalidade para o Hospital de S. João (Porto) e Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (Penafiel).





Ao todo, segundo os dados apresentados pela organização, foram 2.801 as pessoas que se associaram ao evento, o qual tinha como objetivo, para lá de ajudar as equipas médicas, colocar Portugal a mexer, fosse a correr, a andar de bicicleta ou a nadar... tudo dentro de casa, claro está!E se participou no evento, saiba que poderá registar a sua marca , para depois constar na lista final dos resultados desta iniciativa original e histórica.