Jogador relata drama na Arábia Saudita: «Há brasileiros a dormir na rua...»

O voleibolista brasileiro Leonardo Felipe Amâncio, atualmente no Thahlan Sports Club, da Arábia Saudita, está a pedir ajuda ao governo do seu país para regressar. Com a pandemia de Covid-19, a liga saudita foi cancelada e o seu contrato... também. Ainda assim, Leonardo nem é daqueles que está pior, pois ainda vive na residência do clube e tem as despesas com a alimentação pagas. No entanto, já há compatriotas a dormir na rua. Tudo devido às medidas restritivas que foram aplicadas.





"Cada dia que passa é pior. Há cidades que já têm toque de recolher a partir das 15h e, se sairmos, somos multados (cerca de 2 mil euros). Há brasileiros sem sítio para dormir... Os hotéis estão a ser todos fechados fechados pelo Governo, então não há justificação para ficar aqui", explicou o jogador, ao 'Globoesporte'.Para já, nada foi feito pelos responsáveis brasileiros e Leonardo teme que a situação piore. "Entrei em contacto com a Embaixada há 22 dias. Respondem que estão a tentar viabilizar o regresso, mas nada muda. Eu, graças a Deus, estou a comer bem porque o clube está a ajudar. Mas há outros que estão a viver uma situação complicada", denunciou o atleta, de 29 anos.