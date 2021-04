Johnson & Johnson adia entregas da vacina contra a Covid-19 na Europa

Após a suspensão da vacina nos Estados Unidos, anunciada esta manhã, a Johnson & Johnson decidiu adiar a entrega da vacina na Europa.





Esta manhã foi anunciado pelo regulador norte-americano, a FDA, e o Centro para o Controlo de Doenças (CDC) a suspensão da administração da vacina no país, após terem sido detetados seis casos de coágulos sanguíneos em pessoas que receberam esta vacina.Segundo a Bloomberg, a J&J vai adiar a chegada da vacina à Europa, indicando que está a colaborar com as autoridades europeias para analisar os casos de coágulos detetados.De acordo com o anúncio da FDA, foram detetados coágulos em seis mulheres com idades entre os 18 e os 48 anos, tendo uma delas morrido e outra encontra-se em estado crítico. As pacientes desenvolveram os coágulos no espaço de duas semanas após a toma da vacina.A vacina desenvolvida pela Janssen, uma das empresas da farmacêutica, começaria a ser disponibilizada na Europa esta semana.