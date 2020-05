Jorge Mendes ajuda crianças

Jorge Mendes decidiu mais uma vez ajudar quem precisa nesta fase complicada da pandemia. O agente, de 54 anos, ofereceu 20 computadores a outras tantas crianças de forma a ajudá-las no ensino à distância. Em parceria com a sua empresa, Gestifute, Jorge Mendes acabou por fazer uma doação através do Centro Social Paroquial da Nossa Senhora da Vitória, que fica situado na zona história do Porto.

Desta forma, o empresário português volta a evidenciar-se pelo seu lado solidário, ajudando jovens alunos numa altura em que nem todas as famílias têm condições para suportar os custos de computadores, que são essenciais para o decorrer das aulas à distância no ensino básico.

Recorde-se, de resto, que esta não é a primeira vez que Jorge Mendes dá uma contribuição nesta fase da pandemia, já que recentemente ajudou com Cristiano Ronaldo o hospital Santa Maria e o hospital Santo António no combate à Covid-19.