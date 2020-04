José Mourinho une-se à causa 'futebol para a vida'

José Mourinho é mais um nome sonante a unir-se à causa ‘Futebol Para a Vida’, idealizada por jogadores do Real SC e do Loures e que teve como primeiro objetivo ajudar jogadores em dificuldades devido ao impacto financeiro provocado pela Covid-19. Através de um vídeo, o treinador do Tottenham apelou para que mais pessoas se juntem à iniciativa.

Paulo Futre, Bruno Fernandes, Silas, José Fonte, Tarantini, Rui Fonte, Carlos Vinícius e Zequinha são alguns dos outros nomes que já se juntaram à campanha, mas também árbitros, dirigentes e até chefes de claques fizeram doações, convertidas na angariação de bens essenciais.





"Até sexta-feira, respondemos a 211 apelos, entre 110 atletas, 30 famílias de jogadores e 71 civis sem ligação ao desporto. Recebemos 27.146 euros e já gastámos 7.424, o que deixa um saldo de 19.722 para os próximos tempos", referiu David Dinamite, defesa do Real SC, à Lusa.