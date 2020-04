Libertação de presos divide partidos

A proposta do Governo que cria um regime excecional para a libertação de presos foi apoiada no Parlamento por Bloco de Esquerda, PCP e pela deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, o que garantirá a sua aprovação.

Contudo, a medida não é consensual. Rui Rio, líder do PSD, defende que esta só deveria abranger os mais velhos e vulneráveis ao vírus e que vai votar contra. "Se ficar como está votamos contra". Rui Rio defendeu ainda que os reclusos libertados devem ficar em prisão domiciliária. "É para ficarem presos nas suas casas. Se corre risco de vida na prisão deve ir para casa", afirmou no Parlamento.

Durante a manhã, na audição parlamentar em que explicou as medidas de prevenção da Covid-19 nas prisões portuguesas, Francisca Van Dunem, ministra da Justiça, revelou que deverão ser libertados até 2.000 reclusos. "Estudos indicam que um caso de Covid-19 nos estabelecimentos prisionais permite, numa semana, uma contaminação de 200 reclusos", justificou. "O sistema prisional português é o 4º mais envelhecido da Europa. Temos o maior cumprimento de penas e temos um idoso com 93 anos e 24 pessoas com mais de 80 anos", concluiu.

94 mil abordados na estrada

Na conferência de imprensa conjunta entre a GNR e a PSP, foi revelado que 94 mil cidadãos foram abordados nas estradas portuguesas ao longo da última semana e que mais de 87 mil viaturas foram fiscalizadas. As duas autoridades anunciaram ainda que, nos últimos dias, 49 pessoas foram detidas por crime de desobediência, devido a situações como a violação do confinamento obrigatório ou por não cumprirem as ordens de encerramento de estabelecimentos comerciais.

A ‘Operação Páscoa’ arrancou esta quinta-feira com restrições à circulação entre concelhos e prolonga-se até ao dia 13.