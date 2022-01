Mais 28 mortes e 33.340 infetados por covid-19 em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal registou mais 33.340 novos casos de covid-19 e mais 28 mortes, nas últimas 24 horas. Desde 9 de março que não havia tantas mortes por causa do novo coronavírus.Do lado dos recuperados, também o número nunca foi tão alto: 43.513 tiveram alta da doença, desde ontem, aponta o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS). O que levou a uma redução de 10 mil no número total de pessoas com covid-19 neste momento em Portugal: 269.451.Estão internados 1.564 doentes, 153 nas unidades de cuidados intensivos. Uma diminuição de 24 doentes nas enfermarias e de 8 nos cuidados intensivos.