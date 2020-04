Marcel Desailly: «Talvez as pessoas estejam a morrer de Covid-19 e diz-se que é malária»

Marcel Desailly, antigo internacional francês de naturalidade ganesa, está muito preocupado com a evolução da pandemia em África e admite que o cenário pode agravar-se "a qualquer momento". O antigo defesa, campeão do Mundo pela França em 1998, assume que os números de caso e mortes são baixos mas não acredita que correspondam à realidade.

"Sabemos que estamos sentados em cima de uma bomba-relógio e a qualquer momento o coronavírus pode explodir em África. Neste momento estamos a falar de mais de 1000 mortos num continente que tem mais de 1000 milhões de pessoas. Isso pode não parecer muito, mas será que os números recolhidos correspondem à realidade no terreno? Talvez as pessoas estejam a morrer de Covid-19 e diz-se que é malária...", considerou Desailly em declarações ao 'Le Parisien', por telefone, a partir da cidade de Accra, capital do Gana.

"Tal como a UEFA, espero que as ligas terminem para compensar os esforços dos jogadores que já disputaram 25 ou 30 jogos esta época. Mesmo que tenham de jogar de 3 em 3 dias... O Liverpool, por exemplo, anseia pelo título de campeão de Inglaterra há 30 anos e merece. Há também uma necessidade económica real para o mundo do futebol. Os campeonatos podem ser retomados mais tarde e o início do Europeu no próximo ano ser novamente adiado por algumas semanas.""É legítimo que o jogador faça perguntas e temos de aceitar os seus medos. E não podemos pensar 'sim, mas com o dinheiro que ganham, os jogadores de futebol podem tentar jogar'. Somos seres humanos. O dinheiro não é o nosso motor, acima de tudo queremos jogar futebol."