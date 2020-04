Medicamento experimental contra o cancro pode 'matar' o coronavírus

Cientistas da Universidade de Louisville, nos Estados Unidos, estão empenhados em desenvolver uma cura eficiente contra o novo coronavírus. Nos últimos dias, os cientistas acreditam ter encontrado um medicamento experimental contra o cancro que se mostra eficaz a impedir a infeção das células humanas pela Covid-19.





Apesar das investigações ainda estarem numa fase inicial, os testes indicam alguma eficácia do medicamento a impedir a propagação do coronavírus no ser humano, segundo o jornal britânico Mirror.O medicamento já tinha sido utilizado contra o cancro e por isso sabe-se que é seguro administrá-lo em humanos, avança o Mirror.A equipa de cientistas vai agora iniciar testes de acompanhamento para perceber se o aptâmetro pode ser então utilizado como um tratamento viável contra o coronavírus.Enquanto isso, outros medicamentos como o remdesivir ou o lopinavir continuam a ser testados em todo o Mundo.