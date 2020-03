A Ordem dos Médicos já tem um parecer, por parte do Conselho de Ética e Deontologia Médicas, sobre as decisões que os clínicos terão de tomar, à semelhança do que já acontece em Espanha e em Itália, em caso de rutura do Sistema Nacional de Saúde, avança o Correio da Manhã.





Na prática, os médicos poderão vir a ser confrontados, até maio - período previsto esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde para o pico da pandemia -, com a possibilidade de terem de optar, perante uma eventual falta de camas, sobre quais os doentes a internar nos cuidados intensivos.