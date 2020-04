Nas últimas 24 horas morreram 637 pessoas em Espanha: é o número mais baixo desde 24 de março

Nas últimas 24 horas perderam a vida 637 pessoas em Espanha. É número mais baixo de mortes diárias desde 24 de março. O país soma assim um total de 13.055 mortes informa o Ministério da Saúde.





No total há 135 mil infetados, dos quais 60 mil estão internados. Até ao momento já recuperaram 40 mil pessoas.O maior número de mortos em Espanha verificou-se a 2 de abril, quando morreram 961 pessoas em 24 horas. A 23 de março morreram 539 pessoas.Os números de novas infeções têm vindo a diminuir de forma constante na última semana o que pode significar que o país já atingiu o pico da primeira fase do surto.A Espanha é já o segundo país com mais casos, a seguir aos EUA (mais de 330 mil) e o segundo com mais mortes a seguir a Itália (15.887).